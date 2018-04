Credor de papéis do Estado depõe hoje à PF Antônio Carlos Santos de Morais, dono da Corretora Karta, prestará hoje novo depoimento à Polícia Federal sobre denúncia de fraude no processo de renegociação das Letras do Tesouro de Alagoas, em 2002, no governo Ronaldo Lessa (PDT). O governo Lessa teria recebido R$ 500 milhões na renegociação, com pagamento do deságio dos títulos. "Vou abrir o jogo e dar nome aos bois", prometeu Morais. Segundo ele, houve pagamento de propina a autoridades do governo alagoano.