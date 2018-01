Créditos foram dados em situação ‘normal’, diz banco O Banco Mercantil do Brasil afirmou em nota emitida nesta quinta-feira, 29, que a concessão de créditos em setembro de 2011 se enquadra "em situação de absoluta normalidade". Além do empréstimo feito ao ministro do Supremo Tribunal Federal José Antonio Dias Toffoli, o banco disse ter feito outras mil operações da mesma modalidade, com taxas de juros iguais ou até mesmo inferiores a 1,35% ao mês. Na nota, o Mercantil afirmou que fez 200 contratações de crédito pessoal — modalidade na qual se enquadram os empréstimos feitos pelo ministro.