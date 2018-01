Creche financiada pelo MEC em Cupira está abandonada

Desde o início do ano, a população espera a creche nova funcionar. Em maio de 2012, nota da prefeitura informava que a obra estava em "fase de finalização" e atenderia cerca de 240 crianças em tempo integral.

"Uma obra moderna, com uma estrutura impecável e muito bem localizada, situada na Avenida Miguel Pereira Neto", afirmou o prefeito Sandoval Luna (PDT), na época. "A nova creche com certeza beneficiará uma grande parcela da comunidade que necessita de atendimento diferenciado."

A reportagem visitou as instalações da creche no dia 20 de agosto, 15 meses depois do discurso do prefeito, e encontrou um cenário desolador: brinquedos abandonados, piscina vazia, poeira, mato crescendo no terreno, grades enferrujadas e nenhum sinal de crianças.

"Aqui em Cupira, tudo é só de fachada", criticou Maria do Socorro. "Não é só a creche, é tudo abandonado. O nordestino vive um completo abandono dos governos estadual, federal, municipal. Se o governo federal manda verba pro município, sai em qualquer lugar no mundo, até no inferno, mas na nossa cidade não tem benfeitoria nenhuma."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Competências. O Ministério da Educação aprovou em 2009 um convênio de R$ 1.280.282,31 para construção da creche e de R$ 101.238,57 para aquisição de equipamentos e mobiliário. "No momento, o atendimento desta creche, que é de responsabilidade da prefeitura, ainda não foi iniciado, pois aguarda o plano de atendimento municipal", informou o ministério.

De acordo com o secretário de Governo da Prefeitura de Cupira, José Edvan da Silva, o município deverá abrir a nova creche até o fim do ano. "A creche que funciona já está tão sofrida, não temos intenção de fechá-la, e sim manter as duas. Não sei o que falta, falta alguma coisa para abrir a outra creche." O prefeito não respondeu às ligações da reportagem.

No Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios, Cupira, com 24 mil habitantes, ocupa o 96.º lugar entre as cidades pernambucanas, com 0,592 numa escala que vai de 0 a 1 - índice considerado baixo. /R.M.M.