CPMI do MST já tem assinaturas necessária, diz oposição

Segundo ele, até terça-feira o total de assinaturas deve chegar a 180. Ele comentou que há parlamentares enviando assinaturas por Sedex e por fax.

Lorenzoni disse que a destruição de um laranjal pelo MST, no interior de São Paulo, acabou convencendo os parlamentares que relutavam em apoiar a criação da CPI. No Senado, o requerimento já conta com 32 assinaturas - cinco a mais do que as necessárias.

Lorenzoni disse que na terça-feira conversará com a senadora Kátia Abreu (DEM-TO) e que, na quarta-feira, ambos devem protocolar na Mesa do Congresso o requerimento de criação da CPMI do MST.