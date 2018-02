CPMF: CCJ ouvirá Mantega, Bernardo, Malan e Palocci Os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, e os ex-ministros da Fazenda, Pedro Malan e Antonio Palocci, estão entre os convidados para um debate na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado sobre a emenda que prorroga a vigência da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). A audiência ainda não tem data marcada. Oito senadores apresentaram requerimentos para realização da audiência, aprovados hoje em reunião da CCJ. Além dos ministros e ex-ministros, a CCJ ouvirá representantes de entidades de classe na audiência. Na lista de convidados estão também, entre outros, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda Marcos Lisboa e um representante da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e do Instituto Brasileiro do Planejamento Tributário.