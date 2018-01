CPIs da Petrobras serão prorrogadas até dezembro

No Senado, foi protocolado junto à Mesa da casa nesta sexta-feira requerimento para que as investigações continuem até 22 de dezembro, último dia antes do recesso parlamentar. Originalmente, os trabalhos iriam até o dia 9 deste mês. O documento já foi assinado por 30 dos 81 senadores, mas o prazo para a coleta de assinaturas só termina à meia-noite de hoje.

A CPI Mista também deve estender suas atividades, que expirariam no próximo dia 23, para o final do ano legislativo. No entanto, nenhum requerimento de prorrogação foi protocolado na Mesa do Congresso até o momento. O número mínimo de assinaturas já foi alcançado (21 senadores e 171 deputados).

Os trabalhos da CPI Mista voltam na terça-feira, 11, quando a comissão receberá para esclarecimentos o gerente de Contratos da Petrobras, Edmar Diniz Figueiredo. A CPI do Senado ainda não divulgou as datas dos próximos encontros. As informações são da Agência Senado.