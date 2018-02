CPI vai pedir proteção da PF para jornalista que denunciou espionagem

Instalada nesta terça-feira, 3, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Espionagem aprovou, em sua primeira reunião, um requerimento solicitando proteção da Polícia Federal para o jornalista Glenn Greenwald e seu companheiro, David Miranda, que vivem no Brasil. A CPI também aprovou um requerimento solicitando que a Polícia Federal libere assessores do órgão para auxiliar os trabalhos da comissão.

A comissão quer investigar as denúncias de que o governo dos Estados Unidos teria monitorado e-mails e telefonemas no Brasil, incluindo ligações da presidente Dilma Rousseff e de seus assessores mais próximos. O jornalista norte-americano trouxe à tona programas secretos dos EUA com base em dados vazados pelo ex-técnico da Agência de Segurança Americana (NSA) Edward Snowden.

No mês passado, o brasileiro David Miranda, companheiro de Greenwald, foi detido por nove horas no aeroporto de Heathrow, em Londres, na Inglaterra. Ele teve telefone, computador, câmera e outros objetos pessoais apreendidos.

No início dos trabalhos, a presidente da CPI, senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) - que propôs a investigação - afirmou que os integrantes da Comissão terão em breve uma reunião com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. E que outros ministros - das Comunicações e da Defesa - além do Procurador-Geral da República e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, também serão contatados pela comissão.

Grazziotin afirmou ainda que a CPI deverá investigar as empresas de telecomunicação no Brasil que estariam colaborando com os Estados Unidos por meio de transferência de dados sigilosos e também avaliar medidas para aumentar a segurança da informação.

Denúncias. Eleito relator da CPI, o senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) disse que o jornalista foi consultado a da iniciativa de pedir proteção. "Ele considerou muito adequada e prudente por causa das novas denúncias que fez no fim de semana envolvendo a quebra do sigilo da presidente Dilma e de novas denúncias que vão continuar acontecendo, em razão do processamento que ele está fazendo", destacou.

Segundo Ferraço, o tema deve ser discutido com o presidente norte-americano, Barack Obama, na visita que Dilma deverá fazer a Washington, em outubro. "Poderá se traduzir em excepcional oportunidade para que o Estado brasileiro possa solicitar esclarecimentos sobre a denúncia de que um país aliado esta sendo tratado dessa forma", afirmou.

O senador do PMDB afirmou acreditar que em setembro, na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na qual o Brasil tradicionalmente faz o discurso de abertura, Dilma deveria abordar o assunto e criar "todo tipo de constrangimento".