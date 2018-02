CPI: tucano diz que vai obstruir sessão no Congresso O líder da minoria no Congresso, deputado Otávio Leite (PSDB-RJ), anunciou que vai obstruir a sessão conjunta da Câmara e do Senado marcada para as 12 horas de amanhã. O deputado afirmou que não aceitará nenhuma votação na sessão do Congresso enquanto o governo insistir em destituir o senador Arthur Virgílio (PSDB-AM), líder tucano do Senado, do cargo de relator da CPI das ONGs e não instalar a CPI da Petrobras.