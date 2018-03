CPI tenta convocar juiz e delegado

O presidente da CPI dos Grampos, deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), apresenta hoje na sessão da comissão, na Câmara, dois novos requerimentos. O primeiro pede a convocação do delegado da Polícia Federal que comandou o inquérito da Operação Satiagraha, Protógenes Queiroz. O segundo solicita que também preste depoimento o juiz Fausto De Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal. O magistrado foi o responsável pelos pedidos de prisão dos investigados na operação, entre eles o banqueiro Daniel Dantas, o investidor Naji Nahas e o ex-prefeito Celso Pitta. Ainda na sessão de hoje, serão apreciados os requerimentos, apresentados na semana passada, que pedem a convocação de Dantas, Nahas e do ex-ministro Luiz Gushiken (Comunicação de Governo). Os três pedidos são do deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR), que para hoje prometeu apresentar novo requerimento, solicitando a ida à comissão do ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP). O petista aparece nos grampos pedindo ao chefe de gabinete da Presidência, Gilberto Carvalho, informações sobre a investigação da PF. A expectativa dos membros da CPI é de que os requerimentos sejam aprovados, apesar de a comissão ser formada em sua maioria por governistas. Dos 22 integrantes, apenas oito fazem parte da oposição. A confiança na aprovação dos pedidos reside no fato de que os governistas presentes na CPI não são dos mais afinados com o Planalto.