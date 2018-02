CPI tem que diferenciar abusos de 'equívocos', diz Garibaldi

O presidente do Senado, Garibaldi Alves, disse nesta terça-feira, 12, que espera da CPI Mista dos Cartões Corporativos o que todo mundo espera, "o que todos os brasileiros esperam". Para ele, "é preciso que se apure e se veja quem realmente abusou com o uso dos cartões e quem cometeu apenas um equívoco". Veja também: Cronologia da crise dos cartões corporativos Entenda o que são os cartões corporativos do governo Após denúncia, governo publica mudanças para cartões As afirmações foram feitas quando Garibaldi chegava ao Congresso, duas horas antes da reunião que realizará com os líderes partidários para definir os critérios de funcionamento da CPI Mista que vai investigar o uso de cartões corporativos durante os governos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Garibaldi aproveitou a oportunidade e recomendou uma melhor convivência do Parlamento com esses inquéritos. "Nós precisamos conviver melhor com as CPIs. As CPIs foram criadas para esse tipo de investigação, mas isso não significa que elas venham representar uma paralisação de outros trabalhos e outras atividades aqui do Congresso". Questionado sobre o fato de que se sabe como as CPIs começam, mas não como elas terminam, o presidente do Senado declarou: "É, dizem isso. Algumas realmente mostraram que, às vezes, não se sabe não. Outras tiveram um curso mais normal, mais previsível."