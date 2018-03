CPI também convoca envolvidos no caso Bancoop A oposição no Senado aproveitou cochilo dos governistas e conseguiu aprovar hoje na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Organizações Não-Governamentais (ONGs) a convocação de personagens centrais do caso de suspeita de desvio na Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop) para campanhas eleitorais do PT. Foram aprovadas as convocações do promotor do Ministério Público (MP) de São Paulo, José Carlos Blat, do ex-presidente da cooperativa e atual tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, do doleiro Lucas Funaro Bolongha e de Hélio Malheiro.