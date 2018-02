CPI será instalada nesta quarta, diz Garibaldi Alves

A CPI mista dos cartões corporativos será instalada nesta quarta-feira, 20, segundo o presidente do Senado, Garibaldi Alves(PMDB-RN), embora as discussões entre governo sobre a relatoria e presidência da comissão não tenham sido definidas. Veja Também: Entenda a crise dos cartões corporativos "A verdade é que a CPI precisa ser instalada, obedecendo a prazos regimentais e pretendo obedecer aos prazos apesar da compreensão de que o comando da CPI precisa ser compartilhado", disse. Garibaldi afirmou que uma CPI sobre o mesmo assunto pode ser criada exclusivamente no Senado, concomitante à CPI mista. Na segunda, líderes de oposição anunciaram a disposição de criar uma CPI dos Cartões Corporativos no Senado se não conseguirem uma das vagas - presidência ou relatoria - no comando da CPI mista. Ele lamentou o impasse entre governo e oposição e disse que o Regimento (Interno) deve ser seguido na escolha das duas vagas. "Não há ainda um acordo, essa é a verdade. Depende de um acordo [para a oposição ter um cargo]. Se depender do Regimento e da praxe, vai prevalecer a questão que os dois maiores partidos têm direito aos dois cargos", afirmou. Regimentalmente, PT e PMDB têm direito às duas vagas por serem os partidos com maior representação na Casa. Na semana passada, o PMDB indicou o senador Neuto de Conto (PMDB) para a presidência e o PT indicou o deputado Luiz Sérgio (RJ) para a relatoria. Os dois já anunciaram que aceitam o convite.