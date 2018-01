CPI quer fim do sigilo de inquéritos no STF O presidente da CPI dos Sanguessugas, deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), disse que vai pedir, hoje, à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Gracie Northfleet, a retirada do sigilo nos inquéritos contra 57 parlamentares acusados de envolvimento com o esquema da máfia das ambulâncias. Biscaia quer o fim do sigilo para divulgar os nomes dos envolvidos no esquema e, dessa forma, acabar com os vazamentos e especulações sobre quem são os parlamentares alvos de inquérito no STF sob acusação de envolvimento no esquema. O presidente da CPI informou que a idéia da comissão é apresentar um relatório parcial de seus trabalhos na primeira semana de agosto. As eventuais ramificações do esquema também nos Ministérios da Ciência e Tecnologia, Educação e Comunicações, além do da Saúde, ficariam para ser investigadas pela CPI depois das eleições de outubro.