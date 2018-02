CPI quer dados sobre as 841 antenas dos EUA no Brasil A presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da espionagem, senadora Vanessa Grazziotin (PcdoB-AM), afirmou que o governo dos Estados Unidos têm autorização para o funcionamento de 841 antenas para comunicação própria no Brasil. Segundo ela, a informação foi repassada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e o governo norte-americano teria informado que essas antenas são utilizadas para a comunicação entre Washington e a embaixada, em Brasília, além dos consulados. Contudo, Vanessa apontou que essas estruturas não estão restritas à embaixada e aos consulados norte-americanos no País e acrescentou ainda que parte dessas antenas é fixa e outra parte é móvel.