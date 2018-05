CPI quer convocar suspeitos de grampo ilegal no STF

O presidente da CPI do Grampo, deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), afirmou neste sábado, 6, que, na quarta-feira, a comissão vai votar requerimento de convocação do diretor da Divisão de Inteligência da Polícia Federal (PF), Daniel Lorenz, e dos dois arapongas citados pela reportagem da revista IstoÉ como responsáveis pela escuta telefônica ilegal de conversas de parlamentares, ministros e autoridades do Judiciário: Francisco Ambrósio do Nascimento e Márcio Seltz. "A PF e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) tiveram participação na escuta ilegal e as duas estruturas se complicaram", afirmou. Veja também: Especial explica a crise do grampo Garibaldi quer PF fora da investigação sobre grampo ilegal no STF Espião da Abin coordenou na PF todas as escutas, diz revista Felix confirma presença na CPI dos Grampos na terça Oposição pede que MP investigue grampo ilegal no STF Ministro diz que há 'banalização' de grampos no País "Não é a primeira vez que isso acontece no âmbito da Polícia Federal, o que mostra que setores da PF estão funcionando de forma indevida", disse Itagiba. Segundo ele, o esquema montado para as investigações da Operação Satiagraha é o que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, definiu como "milícias". "As pessoas ficam dentro da estrutura do Estado e deixam de cumprir suas obrigações para fazer aquilo que acham que deve ser feito", disse o deputado. Para Itagiba, a PF e a Abin não estão desempenhando suas funções de maneira correta. Ele criticou também a atuação do Ministério Público (MP), "que precisa investigar sem querer, porém, ser polícia". O presidente da CPI afirmou que a partir do momento em que a PF não ofereceu condições para que o delegado Protógenes Queiroz prosseguisse nas investigações da Operação Satiagraha, o diretor-geral da Abin, Paulo Lacerda, colocou algumas pessoas para ajudá-lo.