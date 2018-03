CPI prestará grande serviço à democracia, diz Chinaglia

"As investigações até agora caracterizam a existência de uma quadrilha com participação de agentes públicos. A CPI terá um grande papel de identificar e de combater (essa atuação) e o Ministério Público de punir. É a defesa do Estado. É bom para a democracia, porque a população é que paga a conta", disse.

A despeito de o funcionamento da CPMI poder interferir nos trabalhos do Legislativo, Chinaglia disse que não há preocupação do governo quanto a isso. "A CPI drena esforços do parlamento e da mídia. Temos de fazer esforço para não prejudicar os projetos importantes para o País. Vamos ter de trabalhar mais. A CPI vai ser realizada", disse Chinaglia.

Ele disse que o governo não tem qualquer tipo de preocupação com asa investigações. "A CPI começa com o foco fora do governo. Qualquer um pode eventualmente aparecer nas investigações e, se aparecer, vai ter de responder, com certeza. Quanto ao governo, podem ficar tranquilos, porque nós estamos tranquilos", disse. Quanto ao PT, Chinaglia disse que o partido dará explicações, se eventualmente for necessário.