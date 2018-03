CPI no DF adia para amanhã eleição de presidente O presidente interino da CPI da Corrupção do Distrito Federal, Batista das Cooperativas (PRP), adiou para amanhã a eleição do novo presidente da comissão. A vaga está aberta desde que Alírio Neto (PPS) saiu do colegiado e perdeu o cargo de presidente. O mais cotado para assumir a presidência das investigações é Geraldo Naves (DEM), aliado do governador José Roberto Arruda, acusado em inquérito policial de ser o mentor do esquema de corrupção local, conhecido como "Mensalão do DEM".