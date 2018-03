CPI no DF adia eleição de presidente e relator renuncia A CPI da Corrupção entrou no segundo mês de funcionamento sem avançar nas investigações. Hoje, além de a eleição do novo presidente do colegiado ter sido adiada mais uma vez, o relator, Raimundo Ribeiro (PSDB), renunciou ao cargo. Para tentar adiantar os trabalhos, a presidente interina, Eliana Pedrosa (DEM), marcou duas reuniões para a próxima semana, uma na segunda, quando está prevista a eleição do presidente, e outra na quinta-feira.