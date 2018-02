CPI nega pedido de adiamento do depoimento de Protógenes

O presidente da CPI dos Grampos, deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), indeferiu nesta terça-feira, 5, o pedido feito pelo delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz para que fosse adiado o seu depoimento à Comissão marcado para amanhã. Em ofício de três páginas, o delegado que comandou a operação Satiagraha pede a transferência de seu depoimento, alegando participação em curso de aperfeiçoamento na Academia Nacional de Polícia. Veja também: Justiça adia depoimento de Chicaroni Entenda como funcionava o esquema criminoso As prisões de Daniel Dantas Para Itagiba, "a escusa não é aceitável". Ao ser informado da decisão da CPI, o advogado de Protógenes, Renato Andrade, disse à Agência Estado que entrará amanhã com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir o direito de seu cliente. "O Protógenes não está se furtando a comparecer à CPI. Apenas pediu adiamento, pois não pode ter uma única falta no curso ou será reprovado", afirmou. A Operação Satiagraha levou à prisão Dantas, o megainvestidor Naji Nahas, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta - todos três já soltos -, empresários e doleiros suspeitos de envolvimento em suposto esquema de desvio de recursos públicos, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Recesso A CPI dos Grampos na Câmara retoma seus trabalhos nesta quarta-feira, depois do recesso do Congresso, com o depoimento do delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz. Responsável pelo inquérito que deu origem à Operação Satiagraha - que levou à prisão, entre outros, o investidor Naji Nahas, o ex-prefeito Celso Pitta e o banqueiro Daniel Dantas -, Protógenes foi afastado pela cúpula da PF das investigações no mês passado. Oficialmente, o delegado saiu de cena para realizar curso presencial superior da PF, iniciado no último dia 21. Mas é fato que houve descontentamento por parte do governo e de setores da Polícia Federal com a maneira com que Protógenes conduziu os trabalhos da Satiagraha. A avaliação desses setores é que ocorreram excessos. Com maioria na CPI dos Grampos - apenas oito dos 22 deputados que integram a comissão parlamentar de inquérito são da oposição -, não é das melhores a expectativa em relação ao depoimento de Protógenes. O governo chegou, até mesmo, a manobrar para que o delegado da Satiagraha não comparecesse à CPI alegando não poder se ausentar de seu curso para falar ao Congresso. Por fim, na semana passada, o próprio Queiroz confirmou, segundo integrantes da CPI, sua presença na comissão.