CPI não pode virar tribunal de exceção, diz Collor O senador Fernando Collor (PTB-AL) afirmou, em discurso no plenário hoje, que a CPI do Cachoeira não pode virar "um tribunal de exceção". Collor, ex-presidente da República (1989-1992) alvo de uma CPI que o levou ao impeachment, foi escalado pelo bloco PTB/PR para compor a comissão destinada a investigar as relações do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, com agentes públicos e privados.