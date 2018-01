CPI mista da Petrobras realiza audiência

Para o encontro, foram chamadas as seguintes autoridades o chefe de Divisão da Coordenação-Geral de Auditorias das Áreas de Minas e Energia da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União (CGU), Daniel Matos Caldeira; o secretário de Fiscalização de Obras para a Área de Energia do Tribunal de Contas da União (TCU), Rafael Jardim Cavalcante; o gerente-geral de Orientação e Gestão do Processo Suprir Bens e Serviços da Área de Materiais da Petrobras, Rafael Brandão Rocha; o gerente do Jurídico de tecnologia e Materiais da área Jurídica da Petrobras, Adriano Marques Manso; o gerente do Relacionamento, Controle Externo e Suporte às Auditorias da Gestão Corporativa da área de Engenharia, Tecnologia e Materiais Corporativos da Petrobras, Bernardo Braga Pasqualette; e o procurador regional da República do Ministério Público Federal, Marcelo Antônio Moscogliato.

Cada um dos convidados terá dez minutos para fazer sua exposição inicial. Depois os parlamentares poderão fazer perguntas aos convidados. Na sexta-feira (14), dia da deflagração da sétima fase da Operação Lava Jato, que levou a prisão dirigentes de grandes empreiteiras do País, o presidente da CPM mista, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), disse, em entrevista ao Broadcast Político, que é preciso que sejam tomadas providências para que fatos semelhantes não ocorram novamente.

Vital defendeu uma ampla discussão do processo de licitações públicas feitas no País e, em especial, na Petrobras. Atualmente, a estatal usa o decreto 2.745 em suas contratações e não a Lei de Licitações (8.666/1993). A CPI mista deve discutir, em seu relatório final, uma proposta legislativa de alteração da forma de contratação realizada pela Petrobrás.

Ontem, uma articulação da oposição com a base aliada na CPI mista levou a aprovação da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. Entre outras iniciativas, a comissão também aprovou uma bateria de convocações para tentar ouvir envolvidos no escândalo da estatal, como o presidente licenciado da Transpetro, Sérgio Machado, o ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque e quer ainda promover uma acareação entre o ex-diretor de Abastecimento da companhia Paulo Roberto Costa e o ex-diretor da Área Internacional da empresa Nestor Cerveró.