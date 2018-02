CPI mista da Petrobras ouve gerente e diretor da estatal

Em seguida, será ouvido o diretor de Segurança Empresarial, Pedro Aramis de Lima Arruda, sobre as denúncias de pagamento de suborno a funcionários da Petrobras pela empresa holandesa SMB Offshore.

Aramis já depôs à CPI da Petrobras do Senado no início de junho. Na ocasião, ele afirmou que a estatal não encontrou indícios de que houve pagamento de propina a funcionários da empresa em contratos de aluguel de plataformas firmados com a SBM Offshore. Segundo o diretor, as apurações internas da Petrobras não encontraram quaisquer "pagamentos diretos" a seus empregados.