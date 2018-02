CPI mista da Petrobras começa reunião

Na semana passada, o pré-candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, propôs um roteiro de trabalho com a convocação dos ex-diretores da estatal Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró e do doleiro Alberto Youssef. O tucano sugeriu também a quebra dos sigilos bancário dos três, do ex-presidente José Sérgio Gabrielli, das empresas MO Consultoria e do laboratório Labogen, além do acesso às investigações da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Em entrevista no início da tarde, o líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), disse que, no caso de Gabrielli, seria necessário haver indícios fortes de que ele cometeu algum ato de corrupção, o que não ocorreu.