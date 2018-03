CPI marca datas de depoimentos da Satiagraha A CPI das Escutas Telefônicas definiu as datas dos depoimentos dos envolvidos na Operação Satiagraha, da Polícia Federal. Por causa do recesso parlamentar, os depoimentos serão somente em agosto. Para o dia 6, foi marcado o depoimento do delegado Protógenes Queiroz, que comandou o inquérito. Para o dia 7, o do juiz Fausto de Sanctis, responsável pelos pedidos de prisão preventiva de Daniel Dantas, sócio-fundador do banco Opportunitty. Dantas prestará depoimento no dia 13. Os trabalhos da CPI terminariam no dia 7 de agosto, mas o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, já tinha autorizado a prorrogação por mais 30 dias. Integrantes da comissão vão tentar agora prorrogar os trabalhos por mais 90 dias. A convocação de Daniel Dantas é para que o dono do banco Opportunity esclareça seu envolvimento na operação da PF que o acusa dos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, gestão fraudulenta e evasão de divisas, além de pagamento de suborno a policiais. Ele também é suspeito de encomendar o monitoramento de telefonemas de ex-integrantes do governo. Preso duas vezes na semana passada, ele foi libertado por decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Segundo o deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR), os três depoimentos agendados são "um primeiro passo para começar a aprofundar essa linha de investigação, que tem indícios de tráfico de influência, abuso de autoridade e até corrupção".