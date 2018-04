CPI investigará convênios suspeitos no Maranhão A Assembleia Legislativa do Maranhão deverá instalar uma Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) para apurar fatos sobre o suposto desaparecimento de R$ 73,5 milhões de três convênios assinados entre o governo estadual e o municipal em 2009, ainda no governo de Jackson Lago (PDT). Os convênios eram para execução de obras de infraestrutura viária na capital.