CPI 'inoportuna' pode prejudicar Petrobras, diz ANP O diretor-presidente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Haroldo Lima, disse hoje que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras pode prejudicar a estatal no momento em que a empresa está precisando fazer uma grande captação de recursos para desenvolver a exploração da camada do pré-sal. "A CPI é inoportuna e pode prejudicar não só a Petrobras, mas nossos grandes planos para o futuro", afirmou Lima, depois de participar de seminário na Câmara, que terminou há pouco, e que discutiu o marco regulatório de exploração do petróleo no pré-sal.