CPI indefere pedido de adiamento de Protógenes O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Grampos, deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), indeferiu hoje o pedido feito pelo delegado da Polícia Federal (PF) Protógenes Queiroz para que fosse adiado o seu depoimento à comissão, marcado para amanhã. Em ofício de três páginas, o delegado que comandou a operação Satiagraha pede a transferência da data, alegando participação em curso de aperfeiçoamento na Academia Nacional de Polícia. Para Itagiba, "a escusa não é aceitável". Ao ser informado da decisão da CPI, o advogado de Protógenes, Renato Andrade, disse que entrará amanhã com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir o direito de seu cliente. "O Protógenes não está se furtando a comparecer à CPI. Apenas pediu adiamento, pois não pode ter uma única falta no curso ou será reprovado", afirmou.