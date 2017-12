CPI faz minuto de silêncio por mortes de ACM, Redecker e Dias

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que investiga a crise no setor aeronáutico do País fez nesta sexta-feira, 20, um minuto de silêncio pela morte de três parlamentares: o deputado Júlio Redecker (PSDB-RS), que morreu terça-feira na explosão do Airbus da TAM no Aeroporto de Congonhas, e o senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA) e o presidente nacional do PP, deputado Nélio Dias (RN), que morreram em hospitais de São Paulo. Magalhães teve falência múltipla dos órgãos, e Dias morreu de câncer. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo