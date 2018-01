CPI dos Sanguessugas vai ouvir dono da Planan no dia 25 A CPI dos Sanguessugas marcou para 25 de julho o depoimento de Luiz Antônio Trevisan Vedoin, apontado pela Polícia Federal como um dos principais organizadores do esquema de compra superfaturada de ambulâncias com recursos do Orçamento. Ele é um dos donos da empresa Planan. Vedoin presta depoimentos já há dez dias ao juiz Jefferson Schneider, da 2ª Vara Federal no Mato Grosso, que se disse impressionado não só com a riqueza de detalhes, mas também com as provas que ele teria apresentado. Ele é sócio de seu pai, Darci José Vedoin, já ouvido pelos integrantes da Comissão, na Planam Comércio e Representações. Segundo informou a Agência Senado, o relator da comissão, senador Amir Lando (PMDB-RO), defendeu a convocação de Vedoin por acreditar que, apesar do volume de informações que deu em seu depoimento, muitos pontos ainda precisarão ser esclarecidos. Ele ainda afirmou que pretende apresentar um relatório parcial em 3 de agosto. Em relação ao vazamento de informações que deveriam ser mantidas em sigilo, de acordo com determinação do Supremo Tribunal Federal, o presidente da CPI, Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), garantiu que as reuniões para ouvir os depoimentos já tomados até o momento foram fechadas e que não houve qualquer vazamento de informações. Biscaia informou que irá encontrar-se novamente com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Ellen Gracie, ainda nesta quarta-feira, para reiterar o pedido de fim do sigilo em relação aos nomes dos parlamentares citados nos inquéritos policiais da Polícia Federal e o dos que já foram denunciados pelo Ministério Público, um total de 57 parlamentares.