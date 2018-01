CPI dos Sanguessugas vai notificar mais 33 parlamentares O presidente da CPI, deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), informou que vai enviar notificações a mais 33 parlamentares para que apresentem suas defesas por escrito à comissão. Até a semana passada, a CPI havia enviado 57 notificações a parlamentares que já estão sendo investigados pelo Ministério Público. O vice-presidente da CPI dos Sanguessugas, deputado Raul Jungmann (PPS-PE), disse que o número de parlamentares e ex-parlamentares envolvidos no esquema de venda superfaturada de ambulâncias é de 115. Segundo ele, são 90 parlamentares e 25 ex-parlamentares. Ex-ministro Ao anunciar que mais parlamentares deverão ser notificados pela CPI dos Sanguessugas, o presidente da CPI Mista, deputado Antonio Carlos Biscaia, disse que o ex-ministro da Saúde Saraiva Felipe é um dos nomes. Segundo Biscaia, Saraiva Felipe foi citado no depoimento de Luiz Antonio Trevisan Vendoin, um dos donos da Planan, como um dos beneficiários do esquema das ambulâncias por meio de sua ex-assessora Maria da Penha Lino. Divergências Na opinião do deputado Fernando Gabeira (PV-RJ), integrante da sub-relatoria de Investigação de Parlamentares, a CPI já tem condições de apresentar o relatório sobre o envolvimento dos parlamentares nas denúncias de irregularidades no uso de recursos do Orçamento da União para a compra de ambulâncias com preços superfaturados. "Começamos a primeira fase investigando os parlamentares e vamos concluir essa etapa para não tumultuar a segunda fase, que é a investigação contra o Executivo", afirmou o deputado, segundo informação da Agência Senado. De acordo com Gabeira, o relatório já está pronto e não há necessidade de adiar sua apresentação para o dia 18 de agosto, data anunciada pelo relator da comissão, senador Amir Lando (PMDB-RO). "A demora na apresentação desse relatório está constrangendo todos os membros da CPI, porque passa a impressão de que o relator está querendo proteger alguém", afirmou. Segundo a Agência Senado, Amir Lando preferiu não responder aos comentários de Gabeira. Disse apenas que, como relator, é o responsável pela assinatura do relatório, que deverá ser apresentado apenas no dia 18 de agosto, conforme já anunciado. (Colaborou Vera Freire) A seguir, leia a lista dos novos parlamentares notificados PL Carlos Nader (RJ); Coronel Alves (AP); Jorge Pinheiro (DF); Paulo Gouveia (RS); Ricardo Rique (PB); Wellington Roberto (PB); Magno Malta (ES); Heleno Silva (SE); PMDB Adelor Vieira (SC); Almerinda de Carvalho (RJ); Benjamin Maranhão (PB); Gilberto Nascimento (SP); João Magalhães (MG); Saraiva Felipe (MG); PP Agnaldo Muniz (RO); Érico Ribeiro (RS); Ildeo Araújo (SP); Nilton Baiano (ES); Feu Rosa (ES); PFL Celcita Pinheiro (MT); Cesar Bandeira (MA); Marcos de Jesus (PE); Paulo Magalhães (BA); Robério Nunes (BA); PTB Carlos Dunga (PB); Cleuber Carneiro (MG); Jonival Lucas Junior (BA); Josué Bengston (PA) PSB Josias Quintal (RJ); Marcondes Gadelha (PB) PT João Grandão (MT); Serys Slhessarenko (MT); PSDB Helenildo Ribeiro (AL)