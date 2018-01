CPI dos Sanguessugas também vai investigar o Executivo O Executivo também será alvo de investigação da CPI dos Sanguessugas. O relator da comissão, senador Amir Lando (PMDB-RO), decidiu nesta segunda-feira, 31. Será criada uma sub-relatoria para apurar o assunto e o seu responsável vai apontar quais ministros devem ser convocados para prestar depoimento. "Temos que investigar o Executivo. Por isso, estou propondo essa nova sub-relatoria para investigar os ministérios da Saúde, da Ciência e Tecnologia e da Educação - afirmou Amir Lando. Atualmente, a CPI tem quatro sub-relatorias: de Investigação do Esquema de Fraudes na Aquisição de Unidades Móveis de Saúde, de Processo Orçamentário, de Investigação de Parlamentares e de Sistematização. A nova sub-relatoria deve gerar nova queda de braço entre os integrantes da CPI. A oposição querendo restringir as investigações a Saraiva Felipe (PMDB-MG) e Humberto Costa, ex-ministros do governo Lula e os governistas querendo estender para José Serra, ex-ministro do governo Fernando Henrique e candidato do PSDB ao governo de São Paulo. 90 investigados O sub-relator de sistematização, deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), disse que entrega nesta terça-feira a Amir Lando, relatório que fez durante o fim de semana. O deputado destacou que a partir da tarde desta segunda-feira, dois computadores serão disponibilizados para o acesso dos integrantes da comissão às informações dos 90 parlamentares investigados por suposto envolvimento no esquema de venda superfaturada de ambulâncias. Segundo o deputado, garantir o sigilo das informações, os computadores não serão conectados a impressoras nem terão acesso à internet. ?Não haverá impressora ou programa que permita alterações para que os 32 deputados da CPI possam acessar as informações. Isso é por precaução?, disse. Carlos Sampaio revelou que os nomes dos 90 parlamentares supostamente envolvidos no esquema estão divididos em quatro categorias. O primeiro grupo contém documentos e provas ?quase que incontestáveis? contra os parlamentares. São aqueles parlamentares que receberam dinheiro da Planam (empresa acusada de liderar o esquema) na própria conta bancária ou nas contas de assessores ou familiares. O segundo grupo é o que ?contém provas robustas? contra os parlamentares. São aqueles que receberam dinheiro em espécie. ?E existem outros depoimentos que dão credibilidade ao depoimento de Vedoim (dono da Planam), como o livro caixa da empresa e o depoimento de Maria da Penha Lino (ex-assessora do Ministério da Saúde)?, disse o deputado. O terceiro grupo é formado por parlamentares que foram mencionados em depoimentos. Segundo ele, talvez o relator recomende diligências da Corregedoria para as providências cabíveis. O quarto grupo é formado por aqueles parlamentares contra os quais nada ficou comprovado. ?São parlamentares que foram referidos, mas não há nada de concreto?, afirmou. O deputado disse também que as informações divulgadas pela imprensa de que entre 70 e 80 deputados efetivamente estejam envolvidos no esquema ?têm muito a ver com a realidade?, mas não quis confirmar o número exato de envolvidos.