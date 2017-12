CPI dos Sanguessugas só volta a se reunir depois as eleições A CPI Mista das Sanguessugas voltará a se reunir apenas depois das eleições, no dia 4 de outubro. Segundo a Agência Câmara, nesta data, a comissão deverá decidir se ouvirá as pessoas envolvidas com a venda do suposto dossiê contra os candidatos do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, e ao governo do estado de São Paulo, José Serra. Também nesta data será votada a convocação dos ex-ministros da Saúde citados nas investigações de fraude na compra de ambulâncias José Serra, Barjas Negri e Humberto Costa. Nesta quarta foi adiada por falta de quórum, a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar destinada à leitura do relatório do senador Jefferson Péres (PDT-AM) sobre o processo disciplinar aberto contra o senador Ney Suassuna (PMDB-PB). A nova data da leitura foi transferida para 04 de outubro. Apenas seis integrantes do conselho compareceram à sessão, quando seriam necessários, no mínimo, 8 senadores - metade mais um dos integrantes do conselho - para votar o parecer.