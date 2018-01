CPI dos Sanguessugas recebe os primeiros documentos A Controladoria Geral da União (CGU) enviou hoje relatório para a CPI dos Sanguessugas com a análise da compra de ambulâncias em 119 municípios, que foram fiscalizados a partir de sorteio. Estes são os primeiros documentos encaminhados oficialmente à comissão de inquérito, que começou a funcionar esta semana e pretende apresentar um relatório parcial, no máximo, em 60 dias. O relatório é dividido em duas partes: a primeira delas trata de 77 municípios, onde se verificaram irregularidades na aquisição de ambulâncias por prefeituras. O segundo volume do relatório faz uma análise preliminar de 42 municípios envolvidos com a chamada máfia dos sanguessugas. A relação de 119 municípios atualiza a lista anteriormente divulgada pela CGU, que totalizava 77 cidades. Em nota divulgada a Controladoria afirmou que "o levantamento não indica necessariamente que há envolvimento, em todos os casos, com o mesmo esquema fraudulento de compra de ambulâncias revelado pela Operação Sanguessuga". Além do relatório com a análise em 119 municípios, a CGU também vai encaminhar à CPI o estudo feito em cerca de três mil prestações de contas de convênios firmados entre cidades e o Ministério da Saúde para compra de ambulâncias. Dois auditores da Controladoria vão trabalhar na CPI para ajudar no cruzamento de dados. Em maio deste ano, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sanguessuga com base em fiscalizações feitas pela CGU. Atualmente, a CGU faz auditorias periódicas no Ministério da Saúde para tentar identificar as fragilidades que facilitaram a execução de fraudes. O relatório final da CPI dos Sanguessugas será elaborado com base nos documentos e investigações já feitas pela Polícia Federal, o Ministério Público e a Controladoria.