CPI dos Sanguessugas é integrada por três acusados Foi instalada hoje, no Congresso Nacional, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, que vai investigar a compra superfaturada de ambulâncias com recursos federais, a CPI dos Sanguessugas. Os trabalhos foram iniciados sob a polêmica de a comissão ser integrada por parlamentares envolvidos no caso. O deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) foi confirmado como presidente da comissão. Ele teve 19 votos dos 22 parlamentares presentes na reunião. Biscaia anunciou o senador Amir Lando (PMDB-RO) como relator da Comissão. O senador não vê problemas em relatar os trabalhos, mesmo com o nome do líder do seu partido no Senado, Ney Suassuna (PB), estar envolvido nas denúncias. "Tenho compromisso com a verdade", ressaltou. A CPMI conta com 36 parlamentares titulares, dos quais três deputados aparecem em lista de possível envolvimento na compra fraudulenta de ambulâncias: Mário Negromente (PP-BA), Benedito Lira (PP-AL) e Inaldo Leitão (PL-PB). Eles foram acusados por maria da Penha Lino, ex-funcionário do Ministério da Saúde, de envolvimento direto ou indireto no esquema de fraudes descoberto pela Polícia Federal. Um acordo entre governistas e oposição estabelece que a CPI deverá funcionar por apenas 30 dias, prorrogáveis por mais 30. A primeira reunião da foi marcada para próxima quarta-feira. Biscaia disse que a CPI pretende trabalhar em cima da análise de documentos e informou que deve ir ao Supremo Tribunal Federal (STF), Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal para obter a documentação necessária. Operação da PF No início de maio, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sanguessuga que envolve parlamentares no esquema de venda de ambulâncias superfaturadas. Os ex-deputados Ronivon Santiago (PP-AC) e Carlos Rodrigues (PL-RJ) chegaram a ser presos. Pelo menos, 15 deputados são suspeitos de envolvimento direto com a máfia das ambulâncias e são alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF). A CPI dos Sanguessugas pretende aproveitar as investigações já realizadas pela PF e o Ministério Público.