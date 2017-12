CPI dos Sanguessugas convoca Abel e Lacerda A CPI Mista dos Sanguessugas aprovou na manhã desta terça-feira a convocação de mais dois acusados de envolvimento na tentativa de compra do dossiê Vedoin. O empresário Abel Pereira e Hamilton Lacerda, coordenador de Comunicação da campanha do senador Aloizio Mercadante (PT), devem prestar depoimento na próxima quinta-feira. Abel é acusado de intermediar a liberação de verbas de emendas parlamentares para a compra de ambulâncias superfaturadas no Ministério da Saúde, durante a gestão do tucano Barjas Negri. Na manhã desta terça, a CPI ouve também o depoimento de Valdebran Padilha, preso com o dinheiro que seria utilizado por petistas na compra do dossiê. Durante a tarde, prestam depoimento o advogado e ex-policial federal Gedimar Passos e o chefe do grupo de informação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Jorge Lorenzetti.