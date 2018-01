CPI dos Sanguessugas começa a funcionar na próxima semana A CPI dos Sanguessugas, criada para investigar fraudes na compra de ambulâncias com recursos de emendas de parlamentares ao Orçamento Geral da União, deverá começar a funcionar na semana que vem. O prazo final para os partidos indicarem os integrantes da nova comissão de inquérito termina a meia noite. Acordo firmado entre oposição e base aliada estabeleceu que a CPI terá duração de apenas 30 dias, prorrogáveis pelo mesmo período. A presidência da CPI dos Sanguessugas deverá ficar com um deputado petista. Um dos cotados é o deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ). O relator da nova comissão de inquérito será escolhido no maior partido do Senado. O bloco PSDB/PFL conta com 32 senadores. Sozinho, o PMDB é o maior partido com 21 senadores. O líder do PSDB, senador Arthur Virgílio Neto (AM), quer ceder a vaga para o deputado Fernando Gabeira (PV-RJ). O PFL da Câmara reivindica, no entanto, o cargo para o líder da minoria, deputado José Carlos Aleluia (PFL-BA). Se a relatoria ficar com o PMDB, o escolhido será um dos quatro senadores indicados para a CPI: Amir Lando (RO), Gilvan Borges (AP), Valdir Raupp (RO) e Wellington Salgado MG). A maioria dos partidos no Senado indicou os integrantes da comissão de inquérito. São quatro senadores pefelistas que serão titulares: Romeu Tuma (SP), Demóstenes Torres (GO), Efraim Moraes (PB) e Paulo Otávio (DF). Os tucanos indicaram três senadores titulares: Sérgio Guerra (PE), Juvêncio Fonseca (MS) e o líder do partido. O senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), que é candidato ao governo do Rio de Janeiro, cedeu sua vaga à senadora Heloísa Helena (AL), que vai disputar a presidência da República pelo PSOL. A nova comissão terá 34 parlamentares - 17 senadores e 17 deputados. No início de maio, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sanguessuga que envolve parlamentares no esquema de venda de ambulâncias superfaturadas. Os ex-deputados Ronivon Santiago (PP-AC) e Carlos Rodrigues (PL-RJ) chegaram a ser presos. Pelo menos, 15 deputados são suspeitos de envolvimento direto com a máfia das ambulâncias e são alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF). A CPI dos Sanguessugas pretende aproveitar as investigações já realizadas pela Polícia Federal e o Ministério Público.