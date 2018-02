CPI dos Grampos reinicia sessão com Protógenes A CPI das Escutas Telefônicas Clandestinas (CPI dos Grampos), na Câmara dos Deputados, reiniciou por volta das 16h30 a sessão para ouvir o depoimento do delegado federal Protógenes Queiroz, que comandou e hoje está afastado da Opertação Satiagraha. A sessão foi suspensa para que os deputados votassem destaques apresentados à Medida Provisória 432, que trata de dívidas rurais. Mas a presença deles no plenário da Câmara se tornou desnecessária, porque houve acordo entre oposição e governo para que os oposicionistas não façam obstrução durante a votação dos três destaques à MP que estão na pauta de hoje.