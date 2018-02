CPI dos Grampos ouve Dantas e juiz nesta semana A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Grampos da Câmara dos Deputados tomará nesta semana depoimentos de envolvidos na Operação Satiagraha, da Polícia Federal. Segundo a Agência Brasil, amanhã será ouvido o juiz federal Fausto De Sanctis, que decretou as prisões, e no dia seguinte será ouvido o sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas, que foi preso na ação da PF. Dantas será questionado sobre suposta contratação da empresa norte-americana Kroll para espionar autoridades e empresários brasileiros na fase que antecedeu a mudança de controle acionário da Brasil Telecom. Amanhã, a CPI ainda deve, de acordo com a Agência Brasil, votar requerimento para ter acesso a informações e documentos da Satiagraha. Na semana passada, a CPI dos Grampos ouviu depoimento do delegado Protógenes Queiroz, da Polícia Federal, que comandou a Operação Satiagraha. Também foi ouvido o delegado Élzio Vicente da Silva.