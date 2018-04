CPI dos Grampos aprova convocação de Dantas e juiz

Na semana passada, a CPI foi a São Paulo pedir, pessoalmente, que De Sanctis liberasse os dados para que a comissão pudesse dar continuidade a seu trabalho no Congresso. O juiz, um dia depois, respondeu, por meio de ofício, recusando-se a compartilhar o material. A decisão do magistrado irritou os parlamentares, que agora preparam recurso judicial contra De Sanctis. Tanto De Sanctis quanto Dantas já prestaram depoimento à CPI no ano passado.

Hoje pela manhã, prestou depoimento na CPI o sargento da Aeronáutica Idalberto Matias de Araújo. Ele negou participação na Satiagraha e repetiu versão apresentada anteriormente à comissão parlamentar. Araújo relatou que apenas indicou o ex-agente do Serviço Nacional de Inteligência (SNI), Francisco Ambrósio, ao delegado Protógenes Queiroz. "Protógenes é um amigo e, quando ele pediu esse favor, que não envolve a instituição Força Aérea, ele me pediu um agente aposentado e não havia motivo de comunicar à minha chefia que estava fazendo um favor a um amigo. O Ambrósio é meu amigo", disse.

O deputado Raul Jungmann (PPS-PE) considerou "contraditória" a versão de Araújo, uma vez que Protógenes teria afirmado, em depoimento ao Ministério Público, que o sargento participou da operação. Depois, conforme noticiou o Estado, o próprio Protógenes voltou ao Ministério Público Federal para "corrigir" a informação e ressaltar que Araújo apenas apresentou Ambrósio a ele. Jungmann defendeu a aprovação de requerimento para a realização de acareação de Araújo com Protógenes, uma vez que os dois apresentaram versões distintas à comissão.