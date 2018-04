CPI dos Grampos adia depoimento de Protógenes O depoimento do delegado Protógenes Queiroz na CPI dos Grampos, que estava marcado para amanhã, foi adiado no final da tarde de hoje pelo presidente da CPI, deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ). Motivo: os parlamentares querem ouvir o delegado em dia próximo ao do depoimento do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Paulo Lacerda, que falaria no Congresso na quinta-feira. O ex-diretor da Abin, hoje adido policial em Portugal, alegou dificuldade de vir ao Brasil e solicitou a transferência para a semana que vem. A ideia da CPI agora é que Protógenes seja ouvido no dia 8 e Lacerda, um dia depois.