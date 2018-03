CPI dos Correios, a comissão sem cheiro de pizza

Entre maio de 2005 e abril de 2006 a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) dos Correios catalisou a atenção dos brasileiros, revelou detalhes do mensalão que depois foram usados pelo Supremo Tribunal Federal, recomendou cassações e deixou uma série de sugestões para melhorar a governança no País.

"Mostramos que uma CPI funciona", lembrou o senador Delcídio Amaral (PT-MS), que presidiu a comissão.

Depois dela, nenhuma outra CPI teve resultados tão concretos. O sucesso da investigação, no entanto, enfrentou uma série de obstáculos que hoje, passados dez anos, vêm à tona.

Em agosto de 2005 o Congresso, com apoio do Planalto, aprovou a criação de uma CPI para investigar especificamente o mensalão. O objetivo velado era esvaziar a CPI dos Correios, cujas apurações estavam bastante avançadas e apontavam para a cassação do então deputado José Dirceu (PT-SP).

Diante do risco de perder todo o trabalho feito até ali, o relator da CPI dos Correios, Osmar Serraglio (PMDB-PR), decidiu fazer um relatório preliminar, expediente pouco usual. Era uma quinta-feira.

O relatório precisaria ficar pronto até a terça-feira da semana seguinte, sob o risco de toda investigação ser transferida para a nova comissão. Serraglio contava com a ajuda de um assessor do Congresso, espécie de ghost-writer, mas foi surpreendido quando chegou à sala da relatoria e soube que o funcionário fora deslocado para outro setor e foi obrigado a escrever sozinho o relatório preliminar no qual pedia expressamente a cassação de Dirceu e registrava detalhes do mecanismo que anos depois embasou o julgamento no Supremo.

Não foi a única casca de banana. Um emissário anônimo entregou ao relator uma suposta cópia da famosa lista de Furnas, que conteria provas sobre desvios na estatal durante o governo do PSDB. Desconfiado, ele remeteu a lista à Polícia Federal, que instaurou inquérito e concluiu que era uma falsificação.

Sequestro. De maneira inédita, personagens até então anônimos como o empresário e lobista mineiro Marcos Valério se tornaram celebridades. Segundo um parlamentar, Valério lhe contou que foi vítima de um sequestro relâmpago, no auge do escândalo, depois de visitar sua mulher em um hospital de Belo Horizonte.

Os dois sequestradores entraram no carro do então sócio das agências de publicidade SMPB e DNA armados e ordenaram que ele dirigisse até que um deles o reconheceu. "Você não é aquele carequinha que não sai da TV?", perguntou o criminoso.

Valério assentiu e aproveitou para alertar os sequestradores. "Não quero atrapalhar o trabalho de vocês, mas acho que a Polícia Federal está atrás da gente desde o hospital", teria dito o empresário. Apavorados, os sequestradores fugiram correndo no meio do trânsito da capital mineira.