CPI dos Bingos pedirá 70 indiciamentos O relator da CPI dos Bingos, Garibaldi Alves (PMDB-RN), confirmou que nesta quarta-feira apresentará o parecer final sobre trabalhos da comissão. Segundo ele a CPI vai pedir ao Ministério Público, o indiciamento de cerca de 70 pessoas, sendo 35 delas já conhecidas e citadas no relatório preliminar que investigou o pagamento de propina na renovação do contrato da multinacional Gtech com a Caixa Econômica Federal. Entre os prováveis indiciados estão o ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci, o ex-presidente da Caixa, Jorge Mattoso e o presidente do Sebrae, Paulo Okamotto. Os governistas devem tentar impedir a aprovação do requerimento como já deixaram claro integrantes da CPI, aliados do Palácio do Planalto. Segundo Efraim, o relatório deve ser votado até sexta-feira. A CPI ouve agora, em sessão secreta, Joacir das Neves, ex-segurança do então chefe do crime organizado de Mato Grosso, João Arcanjo Ribeiro, conhecido como Comendador. Segundo o presidente da CPI, Efraim Morais (PFL-PB), Joacir foi convocado para falar sobre fatos que diz ter presenciado sobre o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Efraim disse que o pedido para falar reservadamente foi feito pelo próprio depoente.