CPI dos Bingos pede indiciamento de Palocci em 5 crimes O relatório da CPI dos Bingos pede o indiciamento do ex-ministro da Fazenda e ex-prefeito de Ribeirão Preto Antonio Palocci por formação de quadrilha, falsidade ideológica e peculato(delito praticado por funcionário público). O relatório da CPI dos Bingos, está sendo apresentado pelo senador Garibaldi Alves (PMDB-RN) Os crimes citados levam em conta a participação de Palocci na chamada "máfia do lixo", que teria praticado fraudes e superfaturamento, na região de Ribeirão Preto, de recursos que seriam repassados ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. "O dinheiro era encaminhado em parte aos responsáveis pela prefeitura(de Ribeirão Preto) por intermédio do senhor Ralf Barquete (secretário do então prefeito) e por intermédio do senhor Nelson Colela Filho, secretário de governo na gestão do prefeito Gilberto Maggione (que sucedeu Palocci) e depois seria repassado para o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores por intermédio do senhor Delúbio Soares, com autorização do prefeito", diz o relator. O relatório classifica de plausíveis as denúncias feitas por Rogério Buratti, ex-assessor do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, na prefeitura de Ribeirão. Buratti afirmou que empresas de jogos teriam contribuído com cerca R$ 2 milhões com a campanha presidencial de Lula em 2002. "As investigações dessa CPI demonstraram plausibilidade das denúncias de Buratti , tornando-se logicamente decorrente a suspeita de que os membros da coordenação da campanha presidencial do PT estejam envolvidos em esquemas e operações suspeitas relativos à arrecadação, gerenciamento e disposição de recursos provenientes ilicitamente de empresas de jogos e casas de Bingo". Essa é um dos três trechos do relatório em que o presidente Lula é citado por Garibaldi. O relatório destaca ainda o nome do presidente do Serviço Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Paulo Okamotto, como um dado importante em relação ao financiamento de campanha políticas com dinheiro de jogos ilegais. O relatório aponta que o Coaf informou que a empresa de Paulo Okamotto, Red Star Ltda., movimentou em sua conta corrente R$ 645 mil entre maio de 2002 e agosto de 2005. Segundo o relatório, a movimentação foi considerada pelo Banco Bradesco incompatível com o patrimônio e a capacidade financeira do cliente O relatório cita ainda que testemunhas disseram ter visto Okamotto visitando a fazenda do comendador Arcanjo, chefe do crime organizado no Mato Grosso do Sul e envolvido no mercado de jogos ilegais. O relatório lembra ainda que as testemunhas disseram ter visto também os ex-ministros Antonio Palocci e José Dirceu, além de outras figuras, na fazenda de Arcanjo. O relatório da CPI indicia Okamoto por crime de lavagem de dinheiro e contra ordem tributária. Regularização dos Bingos A CPI vai encaminhar uma proposta legislativa para a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo no Senado para que examine o assunto. O projeto prevê que do dinheiro arrecadado no setor 18% sejam destinados para a segurança pública, 55% para pagamento dos prêmios, 25% para o lucro das empresas e 2% para o órgão fiscalizador. O relatório destaca a importância de que a regulamentação preveja uma fiscalização eficiente, a ser feita por um órgão designado pelo Poder Executivo e Ministério Público estaduais. A CPI também propõe a criminalização dos jogos de azar não autorizados pela lei. Hoje, essas condutas estão tipificadas como contravenções penais. O relator Garibaldi Alves disse que a regulamentação dos bingos foi uma proposta do presidente da CPI, senador Efraim Morais (PFL-PB), trazida de Santa Catarina. Efraim, contudo, negou, mas depois recuou e disse que o tema foi discutido entre os integrantes da comissão.