CPI dos Bingos ouve cozinheira A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que investiga a relação das casas de bingo com a lavagem de dinheiro e o crime organizado ouve hoje a cozinheira Zildete Leite dos Reis. Ela teria presenciado o planejamento do seqüestro e assassinato do ex-prefeito de Santo André (SP) Celso Daniel, ocorridos em janeiro de 2002. A tomada do depoimento ocorre no fim da manhã, depois da reunião administrativa em que os senadores da CPI vão analisar e votar requerimentos de convocação de novos depoentes.