CPI dos Bingos convoca Delúbio Soares A CPI dos Bingos convocou o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares para depor na próxima terça-feira. A CPI quer esclarecer as declarações do banqueiro Daniel Dantas, dono do Opportunity, que o acusou de pedir uma "contribuição" para o partido de US$ 50 milhões. Segundo Dantas, o dinheiro poderia facilitar a vida do Opportunity junto ao governo. Figura central do escândalo do "mensalão" e denunciado criminalmente pelo procurador da República Antonio Fernando de Souza, Delúbio voltou a ser objeto do desejo da CPI. A convocação foi aprovada no final do ano passado, quando foi divulgada reportagem sobre a suposta utilização de dólares vindos de Cuba na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, por meio de "caixa dois". Como a investigação do caso não prosperou, a presença de Delúbio na CPI foi deixada de lado. No entanto, de acordo com integrantes da CPI, o comparecimento do ex-tesoureiro tornou-se obrigatório após Silvio Pereira, ex-secretário-geral do PT, ter declarado, em entrevista ao jornal O Globo, que o publicitário mineiro Marcos Valério de Souza pretendia, com o apoio de dirigentes da agremiação, arrecadar R$ 1 bilhão em operações com o governo, ligadas, principalmente, ao setor bancário. As declarações de Dantas só fizeram apressar a data do depoimento.