CPI dos Bingos aprova convite para jornalista depor A CPI dos Bingos aprovou convite para que a jornalista Soraia Aggege, do jornal O Globo, para que ela deponha sobre a entrevista do ex-secretário-geral do PT Silvio Pereira. Como é convite, a jornalista não é obrigada a comparecer, ou pode fazê-lo na data que julgar mais apropriada. O senador Artur Virgílio (PSDB-AM) apresentou requerimento para que a Justiça de Nova York envie documentos relativos ao processo contra o Grupo Opportunity e também confirme a autenticidade da manifestação de advogados do banco em que dizem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro José Dirceu odiariam o empresário Daniel Dantas (sócio do Grupo) porque ele teria se recusado a fazer doações para o caixa do PT.