CPI dos Bingos adia reunião para votar convocação de Daniel Dantas A reunião da CPI dos Bingos que votaria nesta terça-feira o requerimento de convocação do banqueiro Daniel Dantas foi adiada para a quarta-feira a pedido das lideranças partidárias no Senado. O motivo é uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) para discutir a onda de violência em São Paulo. Além disso, outra reunião, na Comissão de Relações Exteriores, está discutindo a crise do gás da Bolívia. A CPI dos Bingos vai decidir se investigará denúncia de Daniel Dantas de que o PT teria pedido US$ 50 milhões para ajudar o banco Opportunity a resolver problemas que tinha com o governo federal. Na semana passada, a oposição denunciou que a irmã do banqueiro, Verônica Dantas, disse que o presidente Lula e os ex-ministros José Dirceu (Casa Civil) e Antônio Palocci (Fazenda) não gostavam de Dantas porque ele teria se recusado a fazer as doações ilegais ao PT.