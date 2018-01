CPI do MST quer visitar autoridades e terminar em junho A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) aprovou hoje o plano de trabalho que deverá ser seguido durante as investigações. O relator, deputado Jilmar Tatto (PT-SP), optou por não convocar audiências de autoridades e sim lhes fazer "visitas". A ideia é evitar constrangimentos aos representantes do governo. Tatto também já marcou a data final da CPMI: dia 21 de junho de 2010, quando deverá ocorrer, segundo suas previsões, a votação do relatório final.