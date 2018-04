CPI do MST convoca 67 para discutir questões fundiárias Na sua terceira reunião, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), encarregada de examinar denúncias de desvios de recursos federais para entidades consideradas vinculadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) aprovou nesta tarde 67 requerimentos, a maior parte para convocar autoridades do governo, dirigentes das entidades denunciadas e da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).