CPI do HSBC pode convocar autoridades estrangeiras, diz Randolfe Rodrigues

Brasília - O senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) disse nesta terça-feira, 5, que a CPI do HSBC pode vir a convocar autoridades e executivos estrangeiros para ajudarem a esclarecer possíveis irregularidades em contas mantidas por brasileiros no banco na Suíça. Segundo ele, integrantes da CPI estão em contato com a Procuradoria-Geral da República (PGR) na tentativa de obter acesso à lista de brasileiros com contas secretas na Suíça e também de facilitar junto aos advogados de Hervé Falciani o depoimento à CPI.

O ex-funcionário francês do HSBC foi quem vazou a lista de clientes do banco entre os anos de 2006 e 2007. "Queremos que esse depoimento se dê da melhor maneira e essa maneira seria a vinda dele ao Brasil. Mas, se não for possível, nós iremos à França", disse o senador.